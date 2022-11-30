56-летняя Наталья Штурм продемонстрировала свою стройную фигуру в купальнике

Наталья Штурм, популярная российская исполнительница, показала в Сети новое фото, которое вызвало весьма неоднозначную реакцию пользователей. В соцсети знаменитость продемонстрировала на фото свою фигуру.

56-летняя певица предстала перед поклонниками в черном слитном купальнике с принтом. Купальный наряд отличается глубокими вырезами по бокам, и подчеркивает стройную фигуру Наталья. Для снимка звезда сделала яркий макияж и уложила волосы.

Поклонники восхитились идеальной фигурой любимицы, оставив много восторженных комментариев.

Но некоторые заявили, что Штурм уже не столь юна, чтобы выкладывать фото в откровенных нарядах. По словам хейтеров, дряблую кожу лучше всего скрывать под широкими брюками и длинными платьями.