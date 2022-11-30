Климов выразил мнение об отношении западных политиков к переговорам

Руководитель комиссии Совета Федерации по вопросам государственного суверенитета Климов выразил мнение об изменениях отношения среди представителей политических властей западных государств к украинскому кризису и дипломатическим переговорам с Россией. Он считает, что все больше западных политиков разделяют мнение о необходимости начать переговоры.

Климов отметил, что в американском политическом руководстве, как и в командном составе блока НАТО, происходит внутренний раскол по вопросу о дальнейшей политике в украинском кризисе и это разделение постепенно становится заметным для общественности. Климов также считает, что в западных государствах признают провал санкционной политики.

«Судя по моим недавним встречам с представителями западного политического сообщества, такая точка зрения все более характерна в кругах рационально мыслящих представителей правящих кругов за океаном», – написал Климов.