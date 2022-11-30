Абзац: Директор Долиной рассказал о её самочувствии после сообщений об инциденте на концерте

Директор Ларисы Долиной рассказал «Абзацу» о состоянии здоровья артистки после того, как стало известно, что она «резко почувствовала себя плохо» во время выступления в цирке. По словам Александра Костомарова, самочувствии певицы хорошее и переживать не стоит.

«Всё в порядке. Лариса Александровна рассказала о выступлении в цирке, тут добавить нечего, я думаю. Она себя чувствует лучше всех. Спасибо большое за беспокойство», – говорит Костомаров.

Ранее в Телеграме Долина написала о том, что испытала сложности на последнем концерте. Артистка на уровне второго этажа выступала в Цирке на Цветном бульваре в Москве.

«Для меня даже второй этаж – нью-йоркский небоскрёб… Испытание на прочность. Не помню уж, как песня закончилась, перед глазами просто круги», – написала певица.

После публикации в СМИ появились сообщения, что состояние исполнительницы якобы сильно ухудшилось.