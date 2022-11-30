Алена Рапунцель познакомила нового возлюбленного со своими сыновьями

Несмотря на два неудачных брака, Алена Рапунцель (Савкина) продолжает активно искать свою любовь. Как призналась девушка, она ее нашла. Новым бойфрендом звезды Дома-2 стал Александр Смуров.

Сегодня в своих соцсетях молодая мама поделилась с поклонниками радостной новостью. Алена призналась, что познакомила возлюбленного со своими сыновьями. Избранник Рапунцель отправился с детьми в центр развлечений. Девушка рассказала, что мальчики приняли молодого человека очень хорошо.

«Все вместе», — подписала фото у себя в блоге красотка, добавив эмодзи в виде сердечка.

Напомним, экс-участница нескончаемой любовной телестройки воспитывает сыновей от двух разных браков. Старшего Богдана она родила от одного участника проекта Ильи Яббарова. Младший Святослав появился на свет от стриптизера Ильи Семиного. Мужчины не принимают участия в жизни своих детей.



