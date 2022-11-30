Дмитрий Нагиев покинул шоу «Голос» и планирует завершить актерскую карьеру

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, который недавно покинул рейтинговое вокальное шоу «Голос», рассказал о своих планах на будущее. В интервью шоумен заявил, что он стал сильно уставать от актёрства.

К тому же, у Нагиева, по его словам, появились возрастные проблемы.

«В фильмах мне физически достаточно сложно. Во-первых, я – пожилой человек, во-вторых потому что просто ** сложное. Вот это ныряние. На гастролях люблю: солнце, море, а когда есть спектакль, мне как обухом по голове. Сразу плавки нужно переодевать. Меня доконает это. Вообще-то работа — это не мое, ей Богу. Вот когда съемки — хоть уходи из профессии», — заявил Дмитрий.

При этом ведущий не смог ответить на вопрос о том, вернётся ли он в «Голос». Пока любимец россиян находится в длительном творческом отпуске, его заменяют другие коллеги из отечественного шоу-бизнеса.