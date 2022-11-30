Киркоров считает, что Шукшина постоянно критикует его из-за влюбленности

Филипп Киркоров вновь попал в эпицентр скандала. Артист првилюдно нелестно высказался в адрес актрисы Марии Шукшиной. Артистка ранее раскритиковала его образ в фильме канала ТНТ «СамоИрония судьбы», а певец не остался в долгу и решил ответить.

Она назвала работу актерскую певца в ленте «приступом безвкусия».

«Какая гадость эта заливная рыба!» — сказала Шукшина о фильме.

«Мой Ипполит взорвет пространство назло этой... которой все время не даю покоя. Она сумасшедшая... Может быть, в меня влюблена? У меня такое ощущение, что у нее нет других тем», – сказал Киркоров.

Ранее Киркоров обматерил Марию в разговоре с репортерами на новогоднем мероприятии.

«Да пошла на ***, эта Шукшина. Делать нечего!»

Тем временем Филипп Бедросович очень доволен новой ролью в новой новогодней картине. С самого детства поп-король мечтал оказаться в образе Ипполита, поэтому критика и хейт его не расстраивают.