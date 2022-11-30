Якубович заявил, что предложил Эрнсту свою идею празднования Нового года на Первом канале

После «перегруппировки» российских войск на харьковском и лиманском направлениях фронта, а также отхода армии из Херсона и правого берега Днепра,
Украина опасается нового массированного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры. Украинские СМИ начали активно распространять
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство Северной столицы настаивали на кратном увеличении резервного фонда города, который в
Филипп Киркоров публично обматерил актрису Марию Шукшину, а также певца и депутата Дмитрия Певцова во время открытия нового ледового катка на Красной
Судья телешоу на канале НТВ «Суперстар! Возвращение» Лера Кудрявцева заявила, что не держит зла на Катю Лель, которая обозвала в эфире ее
Музыкальный критик Сергей Соседов нередко бывает резок в своих высказываниях, но он никогда не позволяет себе нецензурную брань. Вчера на телешоу
Власти Санкт-Петербурга планируют изменить закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), в результате чего соответствующего статуса рискует
Белоруссия начала перебрасывать подразделения ССО к украинской границе. Об этом сообщили в украинской разведке, передает «Военной обозрение». Генштаб
Руководитель правительства Мишустин сообщил, что в 2022 году рост доходов в государственном бюджете составил 10 %. Он подчеркнул, что это увеличение
В Кремле изначально строили планы по нападению на Японию в 2021 году, однако президент РФ передумал и выбрал объектом для вторжения Украину. Об этом
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