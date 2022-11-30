Якубович заявил, что предложил Эрнсту свою идею празднования Нового года на Первом канале

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» рассказал о новогоднем предложении, которое сделал генеральному директору Первого канала. По словам Леонида Якубовича, он предложил Константину Эрнсту свою идею празднования наступающего Нового года.

Шоумен рассказал, что сейчас руководство рассматривает его вариант новогоднего «Огонька».

«Если мое предложение генеральный директор Первого канала Константин Эрнст примет, то это будет новый и неожиданный Новый год», — заявил телеведущий.

Отметим, ранее замгендиректора ВГТРК сообщил, что все российское ТВ, в том числе канал «Россия», обеспечит телезрителям новогоднее настроение в наступающие праздники.

Как пообещал Александр Нечаев, россияне получат позитивные эмоции, которые привыкли получать под Новый год из года в год.