Кинокритик Шнейдеров: господдержка кинопроизведства не заставит россиян полюбить отечественные фильмы

Отечественный киноматограф не смог завоевать любовь российских зрителей, поэтому господдержка кинопроизводства не сможет заставить граждан его полюбить. В этом уверен кинокритик Давид Шнейдеров.

По словам эксперта, от государственной поддержки выиграют продюсеры и режиссеры. Помимо того, не исключено, что может возрасти коррупционная составляющая.

Шнейдеров считает, что качество фильмов зависит прежде всего от таланта режиссеров, а не от поддержки Минкульта. В общем это не повлияет на качество отечественного кинематографа.

Кинокритик напомнил, что иногда в РФ выпускают хорошие фильмы. Однако зачастую они не окупаются. Принести прибыль, как известно, могут лишь «крохотнобюджетные» фильмы.

Российские картины сейчас не смотрят. Наше кино не завоевало любовь и доверие телезрителей. Если посмотреть на кассовые сборы российского кино, они принесли убытки на 10 млрд рублей.