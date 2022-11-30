Композитор Артемьев заявил о давлении со стороны братьев-режиссеров Михалкова и Кончаловского

Композитор Эдуард Артемьев, который написал многие музыкальные произведения для работы братьев-режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, в интервью признался, что звездные братья не стесняются давить на него, чтобы он создал необходимую музыку.

Композиции для таких картин как «Раба любви», «Сибирский цирюльник» и оперы «Преступление и наказание» были написаны под сильным напором режиссёров, которые весьма жёсткими методами вселяли в Эдуарда Николаевича уверенность в себе.

«Михалков — строгий и жесткий режиссер. У него экстрасенсорное влияние. Он в тебя "закачивает" свою энергию, после чего с ним комфортно работать. Сложнее с Кончаловским. Он при первой встрече объясняет, что и где должно звучать, примеряет к этому свои мыслы, просит что-то переделать. На стадии партитуры говорит: "это не то, и это тоже, нужно по-другому переставить". Каждый раз я говорю, что работаю последний раз с ним», - признался композитор.

Отметим, что сегодня автор музыки отмечает свое 85-летие. В Кремлевском дворце 3 декабря 2022 года состоится его гала-концерт, на котором прозвучат известные саундтреки. Они будут сопровождаться видеорядом.