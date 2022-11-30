Yandex.RTB

«Ларек федерального значения» у «Приморской» был установлен незаконно — юрист Баханович

Image 16+
«Ларек федерального значения» у «Приморской» был установлен незаконно — юрист Баханович
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга не давал и не согласовывал задания на разработку проектов благоустройства в части размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на улице Одоевского, д. № 33, литера А, в Василеостровском районе. Об этом сообщает петербургский юрист Ирина Баханович в своем Telegram-канале. Речь идет о злополучном «ларьке» у станции метро «Приморская», мешавшем проходу пассажиров и местных жителей, который в итоге привлек внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

На фоне общественного резонанса вокруг ситуации с неоднократным появлением мешавшего горожанам торгового павильона возле станции «Приморская» петербургского метрополитена юрист 18 ноября направила обращение в Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга с просьбой предоставить информацию касательно законности размещения данного НТО. В полученное ею ответе в ведомстве подтвердили, что «ларек» был установлен незаконно, поскольку для его размещения не была предоставлена необходимая разрешительная документация.

 

По словам Баханович, судя по всему, в местной администрации не знают, что без предварительного согласования компетентными органами не допускается размещение любого объекта, в том числе НТО, в Северной столице.

«И как только с таким отсутствием знаний законов берут на муниципальную службу. Ну это уже для прокуратуры вопрос», — отметила юрист.

Напомним, жители Петербурга в социальных сетях подвергли критике Александра Беглова, при губернаторстве которого «культурная столица» России постепенно превращается в один большой рынок и становится все менее комфортной для простых граждан. Петербуржцев возмутило, что в непосредственной близости от станции метро «Приморская» при попустительстве со стороны городского правительства установили посреди пешеходной зоны торговый павильон, препятствующий проходу.

СМИ отмечали, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил врио руководителя ГСУ СКР по Петербургу Марине Парастаевой предоставить доклад по жалобам жителей Северной столицы на услуги управляющих компаний и местные власти. Среди прочих обращений граждан были и касающиеся НТО, установленного возле станции метро «Приморская». Впоследствии «ларек» был ликвидирован, но потом на его месте появился другой, который, впрочем, также долго не простоял.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Ларек федерального значения» у «Приморской» был установлен незаконно — юрист Баханович

Сегодня, 16:40

Изменение Смольным закона о ЗНОП грозит уничтожением Канонерского парка в Петербурге

Вчера, 14:08

Из резервного фонда Петербурга на нужды мобилизованных уйдут только 15%

28-11-2022, 13:54

Беглов потратил на омолаживающие процедуры больше, чем на поддержку мобилизованных

27-11-2022, 12:59

Экс-сотрудник «КСП «Волна» рассказал об антисанитарии и устаревшем оборудовании

26-11-2022, 16:59

Петербург не вышел в лидеры среди регионов по оказанию помощи мобилизованным

25-11-2022, 17:01

Последствия износа трубопроводов в Петербурге: в Пушкине десятки домов лишились отопления

24-11-2022, 08:32

«Ротонда» сообщила об очередном отпуске губернатора Беглова

23-11-2022, 13:25

Как можно получить длинную шенгенскую визу в современных реалиях. Личный опыт

22-11-2022, 21:58

Четыре жителя Северной столицы получили травмы при падении на льду за сутки

22-11-2022, 18:43

«Чудовищное чувство вины»: Пригожин рассказал о причастности к предвыборной компании Беглова

22-11-2022, 11:28

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

19-11-2022, 21:00

Зависимых больше, денег – меньше. Как Смольный «перестал» бороться с наркотиками

19-11-2022, 08:31

Губернатор Беглов не появляется в Петербурге на фоне сообщений о вводе в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»

18-11-2022, 14:54

Обыски в Василеостровском районе Санкт-Петербурга закончились задержанием пяти человек

17-11-2022, 13:59

Петербург может вновь пережить «снежный коллапс» из-за безалаберности Смольного

16-11-2022, 19:35

Беглов продолжает терять позиции в рейтинге губернаторов российских регионов

14-11-2022, 13:50

Мешающий проходу торговый павильон возле метро «Приморская» стал поводом для критики губернатора Беглова

13-11-2022, 17:53

«Первый пассажир не будет пользоваться метро!» - петербуржцы о «пиар-поездке» Беглова в вагоне «Балтиец»

12-11-2022, 13:58

Беглов снова содействует украинским элитам. Теперь губернатор пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр»

10-11-2022, 18:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Генерал Гурулев назвал причину неудач России на СВО
  • 28-11-2022, 15:53

Генерал Гурулев назвал причину неудач России на СВО

После «перегруппировки» российских войск на харьковском и лиманском направлениях фронта, а также отхода армии из Херсона и правого берега Днепра,

Ученые США обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток
  • 27-11-2022, 21:32

Ученые США обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток

Ученые из Школы медицины университета Питтсбурга ( University of Pittsburgh) обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток. Исследователи

В Cancer Research UK перечислили 9 признаков рака, которые каждому человеку следует знать
  • 27-11-2022, 21:13

В Cancer Research UK перечислили 9 признаков рака, которые каждому человеку следует знать

Британские медики из Cancer Research UK назвали 9 симптомов, указывающих на онкологию. Прежде всего, данные симптомы касаются рака органов

Заслуженную артистку Светлану Светличную госпитализировали в психиатрическую больницу
  • 28-11-2022, 17:42

Заслуженную артистку Светлану Светличную госпитализировали в психиатрическую больницу

Сын Светланы Светличной признался, что его мать оказалась в психиатрической больнице. Невестка артистки в настоящее время занимается оформлением на

Певец Филипп Киркоров публично обматерил Марию Шукшину на открытии ГУМ-катка
  • Вчера, 07:21

Певец Филипп Киркоров публично обматерил Марию Шукшину на открытии ГУМ-катка

Филипп Киркоров публично обматерил актрису Марию Шукшину, а также певца и депутата Дмитрия Певцова во время открытия нового ледового катка на Красной

Лера Кудрявцева отреагировала на оскорбления Кати Лель в эфире канала НТВ
  • 28-11-2022, 10:50

Лера Кудрявцева отреагировала на оскорбления Кати Лель в эфире канала НТВ

Судья телешоу на канале НТВ «Суперстар! Возвращение» Лера Кудрявцева заявила, что не держит зла на Катю Лель, которая обозвала в эфире ее

Новости партнеров
Новости партнеров
Из резервного фонда Петербурга на нужды мобилизованных уйдут только 15%
  • 28-11-2022, 13:54

Из резервного фонда Петербурга на нужды мобилизованных уйдут только 15%

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство Северной столицы настаивали на кратном увеличении резервного фонда города, который в

Ступени с подогревом и инфракрасные облучатели платформ. Московские чиновники рассказали, как готовят транспортную систему к зиме
  • 28-11-2022, 19:41

Ступени с подогревом и инфракрасные облучатели платформ. Московские чиновники рассказали, как готовят транспортную систему к зиме

В Москве общественный транспорт подготовили к зиме. Так, в вестибюли станций метро вернули вторые двери, а в дверных тамбурах теперь включают

Изменение Смольным закона о ЗНОП грозит уничтожением Канонерского парка в Петербурге
  • Вчера, 14:08

Изменение Смольным закона о ЗНОП грозит уничтожением Канонерского парка в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга планируют изменить закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), в результате чего соответствующего статуса рискует

Украинская разведка засекла переброску подразделений ССО Белоруссии к украинский границе
  • 28-11-2022, 12:18

Украинская разведка засекла переброску подразделений ССО Белоруссии к украинский границе

Белоруссия начала перебрасывать подразделения ССО к украинской границе. Об этом сообщили в украинской разведке, передает «Военной обозрение». Генштаб