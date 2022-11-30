«Ларек федерального значения» у «Приморской» был установлен незаконно — юрист Баханович

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга не давал и не согласовывал задания на разработку проектов благоустройства в части размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на улице Одоевского, д. № 33, литера А, в Василеостровском районе. Об этом сообщает петербургский юрист Ирина Баханович в своем Telegram-канале. Речь идет о злополучном «ларьке» у станции метро «Приморская», мешавшем проходу пассажиров и местных жителей, который в итоге привлек внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

На фоне общественного резонанса вокруг ситуации с неоднократным появлением мешавшего горожанам торгового павильона возле станции «Приморская» петербургского метрополитена юрист 18 ноября направила обращение в Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга с просьбой предоставить информацию касательно законности размещения данного НТО. В полученное ею ответе в ведомстве подтвердили, что «ларек» был установлен незаконно, поскольку для его размещения не была предоставлена необходимая разрешительная документация.

По словам Баханович, судя по всему, в местной администрации не знают, что без предварительного согласования компетентными органами не допускается размещение любого объекта, в том числе НТО, в Северной столице.

«И как только с таким отсутствием знаний законов берут на муниципальную службу. Ну это уже для прокуратуры вопрос», — отметила юрист.

Напомним, жители Петербурга в социальных сетях подвергли критике Александра Беглова, при губернаторстве которого «культурная столица» России постепенно превращается в один большой рынок и становится все менее комфортной для простых граждан. Петербуржцев возмутило, что в непосредственной близости от станции метро «Приморская» при попустительстве со стороны городского правительства установили посреди пешеходной зоны торговый павильон, препятствующий проходу.

СМИ отмечали, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил врио руководителя ГСУ СКР по Петербургу Марине Парастаевой предоставить доклад по жалобам жителей Северной столицы на услуги управляющих компаний и местные власти. Среди прочих обращений граждан были и касающиеся НТО, установленного возле станции метро «Приморская». Впоследствии «ларек» был ликвидирован, но потом на его месте появился другой, который, впрочем, также долго не простоял.