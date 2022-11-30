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Мила Кунис подверглась критике со стороны украинцев за то, что борщ назвала русским блюдом

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Мила Кунис подверглась критике со стороны украинцев за то, что борщ назвала русским блюдом
Знаменитости
Фото из открытых источников

На Милу Кунис, которая впервые за долгое время дала интервью, со всех сторон набросились. Дело в том, что в YouTube-ролике для Harpers Bazaar актриcа украинского происхождения заявила, что борщ и вареники — это русские блюда. Этим она удивила и задела фанатов из Украины.

В видеоинтервью Кунис (настоящее имя которой Милена Марковна Кунис) призналась, что она обожает еду, которую готовит ее мама. В числе самых любимых блюд артистка назвала борщ и вареники.

«Можно начать с пельменей и вареников, затем можно приготовить борщ, это российский суп из свеклы. Россияне очень любят копченую рыбу, соленую, жареную рыбу. Ой, украинцы. Мы живем во времена, когда не знаю, как себя называть», — сказала Кунис в ролике, который собрал 2 миллиона просмотров на YouTube.

В комментариях украинцы раскритиковали звезду. Высказывания знаменитости они назвали пиаром на украинском происхождении.

Некоторые подписчики назвали актрису «украинофобкой». Другие поклонники встали на защиту любимицы.

Нелишне отметить, что Мила родилась 14 августа 1983 года в городе Черновцы. Мать будущей знаменитости работала учительницей физики, а отец являлся инженером-механиком на «Легмаше». В 1991 году семья решила эмигрироваьт в США. Тогда Миле было всего 7 лет.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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