«МК»: Пугачева удивила Успенскую неожиданным признанием, что больше никогда не вернется на сцену

С Алой Пугачевой Любовь Успенская всегда ладила. Примадонна оказалась одной из первых, кто «королеве шансона» протянул руку помощи после возвращения из США в Москву. Оказалось, что это неслучайно. Любовь Залмановна призналась, что ее композиции исцеляли артистку от душевных терзаний.

Недавно Успенская решила с Пугачевой спеть дуэтом. Впрочем, выходить на сцену с коллегой Алла Борисовна отказалась.

Да, хотела спеть с Пугачевой. Я даже с ней об этом говорила. Но она мне сказала, что ушла со сцены и никогда больше туда не вернется. Она хочет сейчас воспитывать детей и высаживать гортензии. Я возразила: «думала, что ты будешь петь до конца дней и умрешь на сцене!». Сперва она не поняла меня. Видимо, подумала, что имею в виду, что она завтра умрет. Я пояснила, что хотела этим сказать. Что она будет до ста лет петь, а затем умрет прямо на сцене. Алла не поняла моей шутки сперва, - рассказала Успенская МК.