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Муж актрисы Стешенко отправил тело жены на экспертизу, не веря официальной причине ее смерти

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Муж актрисы Стешенко отправил тело жены на экспертизу, не веря официальной причине ее смерти
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Фото из открытых источников

Политик, продюсер, миллиардер Владимир Семаго отправил тело жены на проведение медицинской экспертизы для установления причины смерти. Мужчина не верит официальной причине кончины Наталии Стешенко.

Именно поэтому дата похорон "Мисс Кахазстана-2000" не определена. Сколько будет длиться эта процедура, тоже неизвестно.

Напомним, актриса Театра Луны умерла 28 ноября. Случилась трагедия за несколько дней до 38-летия. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.

Ранее муж артистки рассказал, что Наталия резко почувствовала сильное недомогание и прямо дома в кресле потеряла сознание. Она только вернулась из кафе, куда ходила со своим ребёнком.

Актеры театра, где до последнего трудилась Наталия, рассказали, что она перенесла коронавирус. Это якобы могло негативным образом сказаться на ее здоровье. Супруг покойной тоже упомянул, что в последнее время актриса часто жаловалась на сильные боли в голове и низкое давление.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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