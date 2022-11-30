Настя Ивлеева перенесла панические атаки во время съемок телесериала «Монастырь»

Телесериал «Монастырь» считается одной из главных премьер 2022 года. Главную роль в кинопроекте исполнила Настя Ивлеева. Она перевоплотилась в дезкую тусовщицу Марию. Для звезды это перевоплощение стало настоящим вызовом.

Однажды у актрисы даже случилась паническая атака из-за того, что она усердно пыталась отыграть нужные режиссеру эмоции. По сюжету, героиня Насти разговаривает с миллиардером, который угрожает. Артистке нужно было сыграть сильный страх, но у нее не получалось. Так продолжалось дубль за дублем. В итоге Ивлеева словила настоящую паническую атаку и дубль оказался удачным. Тогда телеведущей пришлось минимум 15 минут приходить в себя. Блогерша ушла в тихое место, где попыталась расслабиться.

Следует сказать, что поддержал Настю Александр Молочников и ее экранный партнер Филипп Янковский. Также в трудную минуту помогало творчество Бориса Гребенщикова! Чтобы поддержать тяжелое эмоциональное состояние своей героини, звезда кино слушала композицию «Вечное возвращение», когда нужно было сыграть трагические сцены.