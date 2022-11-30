Павел Воля сообщил, что «СамоИрония судьбы» не является пародией на фильм Эльдара Рязанова

Павел Воля в своей социальной сети высказался в защиту нового новогоднего проекта «СамоИрония судьбы!» на канале ТНТ. Резидент Comedy Club в личном микроблоге опубликовал фотографию, на которой он позирует вместе со своей супругой Ляйсан Утяшевой в образе Жени Лукашина и Нади Шевелевой.

«На самом деле этот фильм вдохновлен вечной классикой кинематографа, его прекрасными персонажами. Вас ждет не ремейк или пародия на фильм Рязанова, а комедийное попурри из отсылки к великим», — сообщил Воля.

Подметим, что ленту покажут в новогодние праздники. В картине примут участие около 70 артистов. Отмечается, что роль Лукашина исполнит шоумен Тимур Батрутдинов, Галей побудет Ольга Бузова, Ипполита сыграет Филипп Киркоров.

Всего в фильме присутствуют герои из иных советских кинокартин и современных сериалов.