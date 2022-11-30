Певица Инна Маликова показала первые фотографии тайно рожденной 4-летней внучки

Популярная певица, телеведущая и актриса Инна Маликова четыре года назад стала бабушкой. Ее сын Дмитрий и его возлюбленная Анастасия Толстая стали родителем замечательной девочки, которую зовут Мирослава.

О рождении внучки у Инны в течение двух лет ничего не было известно. Только в 2020 году в СМИ появились первые фото с Мирославой.

Недавно в соцсети солистка группы «Новые Самоцветы» порадовала новыми снимками 4-летней девочки. На сделанных кадрах Мирослава стоит со своим отцом.

Внимательные подписчики отметили, что на снимке невозможно разглядеть лицо внучки Маликовой. Это и неудивительно, ведь артистка тщательно оберегает личную жизнь и редко публикует семейные фотографии.