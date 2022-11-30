Певица Наталья Подольская показала своих подросших сыновей от Владимира Преснякова

Наталья Подольская в настоящее время проводит время на отдыхе в ОАЭ. Певица находится в долгожданном отпуске вместе с детьми и сестрой Юлианной.

Артистка сегодня поделилась новой фотографией с подписчиками. Звезда показала, как выглядят ее подросшие сыновья от брака с Владимиром Пресняковым.

«Наше богатство - две штуки!» — подписала она снимок.

Поклонники оставили огромное количество комментариев под кадрами. Многие восхитились идеальной семьей артистов и их замечательными детьми.

Напомним, в 2010 году Наталья вышла замуж за Владимира. До этого Подольская и Пресняков встречались пять лет. В 2015 году у знаменитой семьи родился сын Артемий, а 2020 году звездные супруги стали родителями еще одного наследника – сына Ивана.