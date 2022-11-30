Пугачева начала ликвидацию последней принадлежавшей ей компании в России

На днях стало известно о том, что российская народная артистка Алла Пугачева начала ликвидацию последней работающей компании, принадлежавшей ей, которая осталась в России.

ООО «АБП» помогало Примадонне вести деятельность собственного радио 12 лет назад. Директором ее является концертный менеджер исполнительницы Елена Чупракова. Главная миссия организации - деятельность в сфере звукозаписи, издания музыкальных произведений, теле и радиовещания, создания и использования баз данных и информационных ресурсов.

Кроме того, компания провела последний из концертов Пугачевой в 2019 году. Благодаря «АБП» Алла Борисовна бесплатно разместила рекламу о грядущем выступлении, так как их информация входила в квоту особой значимости.

Следует отметить, что завтра, 1 декабря 2022 года, суд примет окончательное решение по вопросу ликвидации этой организации.

Таким образом Пугачева, считают эксперты, навсегда прощается с Россией.