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Пугачева начала ликвидацию последней принадлежавшей ей компании в России

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Пугачева начала ликвидацию последней принадлежавшей ей компании в России
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Фото из открытых источников

На днях стало известно о том, что российская народная артистка Алла Пугачева начала ликвидацию последней работающей компании, принадлежавшей ей, которая осталась в России.

ООО «АБП» помогало Примадонне вести деятельность собственного радио 12 лет назад. Директором ее является концертный менеджер исполнительницы Елена Чупракова. Главная миссия организации - деятельность в сфере звукозаписи, издания музыкальных произведений, теле и радиовещания, создания и использования баз данных и информационных ресурсов.

Кроме того, компания провела последний из концертов Пугачевой в 2019 году. Благодаря «АБП» Алла Борисовна бесплатно разместила рекламу о грядущем выступлении, так как их информация входила в квоту особой значимости.

Следует отметить, что завтра, 1 декабря 2022 года, суд примет окончательное решение по вопросу ликвидации этой организации.

Таким образом Пугачева, считают эксперты, навсегда прощается с Россией.

 

имеет право вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, в области телевизионного и радиовещания, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/30/11/2022/6386ed4d9a79476bb09123d7?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
имеет право вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, в области телевизионного и радиовещания, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/30/11/2022/6386ed4d9a79476bb09123d7?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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