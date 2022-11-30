Российский актер Дмитрий Нагиев назвал 90% своих ролей в кинокомедиях пустой тратой времени

Актёр, телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев в беседе с репортерами признался, что самые сложные роли в кино для него – это комедийные. 55-летний артист вспомнил о своем образе прапорщика Задова. Он считает, что почти все кинокомедии, в которых он снялся, были плохие.

«Но при этом ничего нет сложнее комедийных ролей. Это я говорю вам как человек, который снялся в 350 сериях «прапорщика Задова», который снялся в куче комедий. 90% из них —это . Только остальные 10% —это симпатичные мне вещи», — признался актер.

Напомним, что в текущем году Дмитрий Нагиев не принял участие в съемках очередной части франшизы «Ёлки». Также в новогоднем фильме не появится Иван Ургант и Сергей Светлаков.