Сати Казанова открыто заявила об алкоголизме Алексея Кабанова

Летом Сати Казанова откровенно призналась, что между ней и Алексеем Кабановым во время участия в проекте «Фабрика звезд» была интрижка. При этом 40-летняя певица назвала своего бывшего хорошим парнем.

Реакция исполнителя на слова экс-избранницы оказалась резкой. Он записал видеоролик, обвинив жгучую брюнетку в изменах. Затем Кабанов прошелся по репутации бывшей возлюбленной, заявив, что в этом кроется причина ее столь позднего замужества.

Сати прокомментировала слова артиста. Она сообщила, что он не выглядел трезвым.

«Я так понимаю, он записывал видео выпившим. Слово „выпивший“ является ключевым. Он не бывает не выпившим. Мне кажется, это травма молодого человека, ведь я его отвергла. Но это чести мужчине не делает, если он так выражается. Могла бы много нехороших вещей рассказать, однако не буду. Понимаю, чем руководствуется. Это определенная боль и обида. Он полный . Так делают мелочные и обиженные мальчики. Если это мужчина, то он никогда себе такого не позволит. Это ему не делает чести».