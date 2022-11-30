Стало известно, как выглядит Машенька из «Формулы любви» через 40 лет после выхода фильма

В 1984 году на телеэкраны вышел фильм "Формула любви" Марка Захарова. Зрителям полюбилась красавица Машеньки, которую тогда сыграла начинающая актриса Елена Валюшкина. Тогда молодой артистке было 22 года.

В декабре Елена Викторовна отметит 60-летний юбилей. Сейчас она очень востребованная актриса, знакомая российской публике по многочисленным ролям в сериалах и фильмах. Мало кто знает, что комендант общежития Зоя Михайловна из сериала "Универ" - это Валюшкина.

Недавно в социальных сетях женщина поделилась снимком, на котором она предстала без макияжа, с седыми волосами. У фанатов сложилось такое впечатление, что звезда заметно постарела.