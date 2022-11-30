Владимир Семаго рассказал, что актриса Наталия Стешенко часто жаловалась на головные боли

Неожиданная смерть 37-летней актрисы театра и кино Театра Луны Наталии Стешенко всех шокировала. Удалось выяснить, что женщина в последнее время очень часто жаловалась на плохое самочувствие, особенно на сильные головные боли. Об этом рассказал супруг Владимир Семаго.

В прошлом муж покойной артистки - известный политик и экс-депутат Государственной думы. Мужчины не было дома, когда у Наталии случился смертельный приступ, однако он знает подробности того рокового дня. Днем Стешенко ходила в кафе с 10-летним сыном возле их дома в Хамовниках. После возвращения домой Наталья резко почувствовала себя плохо и неожиданно потеряла сознание.

Владимир вспоминает, что в последнее время жена нередко жаловалась на головные боли и низкое давление. Занимались ли она своей проблемой и следовала ли назначениям докторов, неизвестно.

Нельзя не упомянуть, что Стешенко была разноплановой актрисой, она участвовала в 3-х спектаклях. Последний раз на сцене актриса появилась 24 сентября. 3 декабря Наталии могло исполниться 38 лет.

Пока что о дате церемонии прощания и похорон не сообщается. В театре выразили готовность принимать активное участие в их организации.