Владимир Семаго рассказал, что актриса Наталия Стешенко часто жаловалась на головные боли

После «перегруппировки» российских войск на харьковском и лиманском направлениях фронта, а также отхода армии из Херсона и правого берега Днепра,
Ученые из Школы медицины университета Питтсбурга ( University of Pittsburgh) обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток. Исследователи
Британские медики из Cancer Research UK назвали 9 симптомов, указывающих на онкологию. Прежде всего, данные симптомы касаются рака органов
Певица Алсу 16 лет является женой бизнесмена Яна Абрамова. Но в последнее время в Сети ходили слухи о том, что пара находится на грани развода. Сама
Сын Светланы Светличной признался, что его мать оказалась в психиатрической больнице. Невестка артистки в настоящее время занимается оформлением на
Судья телешоу на канале НТВ «Суперстар! Возвращение» Лера Кудрявцева заявила, что не держит зла на Катю Лель, которая обозвала в эфире ее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство Северной столицы настаивали на кратном увеличении резервного фонда города, который в
В Москве общественный транспорт подготовили к зиме. Так, в вестибюли станций метро вернули вторые двери, а в дверных тамбурах теперь включают
Власти Санкт-Петербурга планируют изменить закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), в результате чего соответствующего статуса рискует
Белоруссия начала перебрасывать подразделения ССО к украинской границе. Об этом сообщили в украинской разведке, передает «Военной обозрение». Генштаб
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