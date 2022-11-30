«Заедем в церковь за святой водой»: Юлия Ефременкова боится, что ее близнецов сглазили

Экс-участница реалити-проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова призналась, что последнее время у ее маленьких сыновей возникают проблемы со сном. Новоиспеченная мать пожаловалась, что малыши не спят ни ночью, ни днем.

Если ранее звезда брала детей к себе в постель, и мальчики там засыпали, то теперь это не действует. Вечером Юлия и ее муж в коляске с двумя люльками вывезли детей прогуляться. К прогулке вскоре присоединилась мама Юлии, которая является ее бабушкой. У женщины возникла версия по поводу того, что же случилось с поведением близнецов.

«Мама предположила, что малышей могли сглазить. На всякий случай заедем завтра в церковь за святой водой», — призналась девушка подписчикам.

Стоит сказать, что Ефременкова очень сильно бережет малышей. С того дня, как они появились на свет, молодая мама ни разу не показывала их лица в соцсетях. Более того, она хранит в тайне даже их имена.