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В центральном банке заявили о готовности к введению верхнего предела цены на нефть со стороны ЕС

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В центральном банке заявили о готовности к введению верхнего предела цены на нефть со стороны ЕС
В Мире
Фото из открытых источников

Заместитель руководителя центрального банка Юдаева на пресс-конференции сообщила, что финансовая структура готова реагировать на введение западными государствам верхнего предела цены на нефть из России. Она подчеркнула, что в руководстве банка настроены реагировать на любой ход развития событий на финансовом рынке. 

"Хотелось бы сказать про обсуждаемый западными странами потолок цен на российскую нефть. На данный момент еще нет консенсуса по этому вопросу, но хочу отметить, что мы готовы к любому развитию событий", – сказала она.

Юдаева также отметила, что в последние несколько лет на мировом нефтяном рынке уже происходили резкие изменения, скачки цен, но российская экономика в этих условиях демонстрировала стабильность.

Представители политических властей государств ЕС на этой неделе уже обсуждали вопрос о введении ценового максимума на нефть из России, но не приняли согласованного решения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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