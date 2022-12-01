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Актриса Елена Степаненко сильно изменилась после развода с юмористом РФ Евгением Петросяном

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Актриса Елена Степаненко сильно изменилась после развода с юмористом РФ Евгением Петросяном
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Фото из открытых источников

Российская артистка Елена Степаненко прожила в браке с юмористом Евгением Петросяном 33 года. Женщина сильно изменилась после громкого развода с супругом. На зависть злопыхателям, знаменитость похудела на 42 килограмма, помолодела и стала выглядеть великолепно для своего возраста.

Поклонники отметили, что Елена относится к той категории женщин, которым развод пошел на пользу. Фанаты засыпали солистку Москонцерта восторженными комментариями.

Известно, что несколько лет назад Степаненко приводила себя в порядок с помощью пластической хирургии. Говорят, в общей сложности юмористка потратила на преображение не менее миллиона рублей. Хирурги сохранили природную красоту звезды.

Напомним, что Елене Григорьевне 69 лет. В браке с Петросяном она состояла с 1985 по 2018 год. Евгений Ваганович ушел к своей молодой помощнице. Татьяна Брухунова родила артисту сына Вагана.  

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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