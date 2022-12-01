Андрей Малахов на открытии ГУМ-катка снял ролик с подросшими детьми Филиппа Киркорова

В минувший понедельник, 28 ноября 2022 года, в Москве состоялась торжественная церемония открытия ГУМ-катка. На мероприятии присутствовало много российских знаменитостей с детьми.

Филипп Киркоров решил прийти на каток вместе со своими подросшими детьми. Мартин и Алла-Виктория были счастливы. Там звездные дети встретились со своим крестным папой - Андреем Малаховым. Телеведущий снял на память видеоролик со своими крестниками. На видео он обнимает и целует наследников поп-короля.

"Видео дня. С любимыми крестниками на открытии ГУМ-катка! Как быстро они растут", — подписал ролик Малахов.

Кстати, сам ведущий прекрасно выглядит. Хотя проблемы с волосами он спрятал под стильную шапку, но был счастливым. Пользователей удивляет только то, почему Андрей не взял с собой жену Наталью Шкулёву и подрастающего сына.