Ани Лорак сделала свой выбор: 7 декабря она выйдет на сцену в сборном московском концерте

После начала специальной военной операции (СВО) по освобождению Донбасса российский шоу-бизнес раскололся на части. Кто-то из звезд открыто не поддержал решение российского правительства. Кто-то агитирует за СВО и всячески поддерживает военнослужащих ВС РФ. А есть артисты, которые пока что не определились с гражданской позицией и предпочитают не комментировать политическую обстановку.

Долгое время украинская певица Ани Лорак находилась в тени. Артистка не высказывалась о событиях в ее родной стране и мире. Многие фанаты ругали исполнительницу за молчание. И вот, наконец-таки, Лорак выйдет на российскую сцену. Ани планирует принять участие в сборном московском концерте, который состоится 7 декабря.

По всей видимости, Каролина Куек (имя певицы при рождении) все же определилась, в какой стране будет дальше заниматься творчеством.