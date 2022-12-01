Дмитрий Ашуров заявил о падении спроса на российских звезд на новогодних корпоративах

В этом году стоимость за выступление звезд на новогодних корпоративах упала. О падении спроса на российских артистов рассказал Дмитрий Ашуров.

«По сравнению с предыдущим годом много изменилось в прайсах, энтузиазме артистов. Ранее они могли жестко диктовать свои условия, теперь отношение стало более лояльным. Стартовые прайсы остались прежними, кто-то даже их увеличил. Речь идет об артистах с основным постоянным контингентом. Они прекрасно понимают, что, хотя число заказов сократилось, постоянные фанаты их закажут или за пять, или за семь миллионов».

По словам продюсера, при этом самыми востребованными являются Николай Басков, Григорий Лепс и Филипп Киркоров. Замыкают топ Дима Биан, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

«Сейчас большая конкуренция. Она увеличивается с каждым годом, артистов становится больше. Цены упали, бюджеты на приглашение исполнителей сократились, заказчики заставляют двигаться в стоимости. Спрос стал меньше», — заключил Дмитрий Ашуров.