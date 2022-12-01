Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории подарил серьги Louis Vuitton за 700 тысяч

Филипп Киркоров похвастался дорогим подарком для своей дочери Аллы-Виктории. Поп-король преподнес девочке на ее день рождения эксклюзивные серьги из последней коллекции бренда Louis Vuitton, цена которых стартует от 700 тысяч.

Артист выложил видеоролик с трогательным поздравлением наследницы в своей социальной сети.

"Красивая моя куколка! С днем рождения, счастье! Вот тебе из самой последней коллекции "Луи Виттон" серьги", – сказал певец.

Также исполнитель подчеркнул эксклюзивность подарка.

"Смотри, какие они красивые! Папа коллекционные достал", – подчеркнул Киркоров.

Певец надел сережки на ушки Аллы-Виктории и затем показал роскошные украшения крупным планом.

Пользователи восхитились отношением Филиппа к дочери. Они отметили, что всем бы хотелось иметь такого внимательного и не бедного отца.