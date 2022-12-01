Ирина Салтыкова высказалась о шоу «Суперстар» и пожаловалась на конфликт со Стасом Пьехой

Ирина Салтыкова участвует в шоу «Суперстар» на канале НТВ. Артистка дала интервью «Газете.Ru». Она высказалась о проекте и конфликте со Стасом Пьехой.

По словам певицы, она сразу согласилась принять участие в программе, поскольку она ей нравилась. Звезда отметила, что все члены жюри к ней относились с уважением, за исключение Стаса Пьехы, который «как попугай повторял одно и то же».