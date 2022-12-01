Эдуард Артемьев сообщил, что у режиссера Никиты Михалкова серьезные проблемы со здоровьем

Композитор Эдуард Артемьев рассказал, что знаменитый российский режиссер Никита Михалков имеет серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас ему нездоровится у себя в имении.

В интервью автор главных советских кинохитов раскрыл, что у Никиты Сергеевича проблемы со спиной. Артемьев оповестил о приостановке работы над кинофильмом «Шоколадный револьвер».

«Он заболел, затем ковид, этот фильм снимать не будет. Что-то может и будет дальше, хотя пока об этом нет разговора. Уехал в Щепачиху, в свое имение. Там подлечивается», — поделился композитор.

Как отметил Эдуард Николаевич, Михалков сейчас целиком и полностью занялся театром.



