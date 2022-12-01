Как рассуждала Пугачёва о возможной эмиграции из РФ в 25 лет: «Лучше буду нищей»

После громкого отъезда из РФ певица Алла Пугачёва не делала никаких публичных заявлений о причинах эмиграции. Но кое-какие мысли о потенциальной эмиграции Примадонна российской эстрады высказывала много лет назад.

В распоряжении издания «КП» появился интересный отрывок из интервью Аллы Борисовной ещё в 1997 год журналу Elle. В нём 25-летняя Пугачёва рассказывала, что могло её вынудить уехать навсегда в другую страну.

«Отсюда меня уехать может заставить лишь какая-то страшная обида на родину-мать. Пока никто меня так не обижал. Но не хотела бы я быть нищей в своей же стране. Если сделают так, что я буду нищей, то лучше буду нищей, но в другой стране», - говорила исполнительница.

Напомним, что Примадонна уехала из РФ в конце сентября. Она перебралась в Израиль к своему супругу Максиму Галкину* (признан иноагентом в России). Периодически она делится контентом со своими преданными поклонниками в соцсетях.