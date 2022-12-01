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Лолита Милявская считает фильм «СамоИрония судьбы» на ТНТ многообещающей новогодней лентой

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Лолита Милявская считает фильм «СамоИрония судьбы» на ТНТ многообещающей новогодней лентой
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Фото из открытых источников

Лолита Милявская поделилась впечатлениями о новом фильме «СамоИрония судьбы». По словам певицы, она сейчас жалеет, что не приняла участие в данном проекте.

«Те эпизоды, которые я увидела, подтверждают желание бросить все и усесться к телевизору. Считаю, что это единственное светлое пятно в грядущий Новый год на ТВ», — заявила артистка.

Также звезда призналась, что она любит все связанное с самоиронией. Лолита считает, что сперва нужно посмотреть ленту, прежде чем рассуждать, «обгадили классику или нет».

Певица также отметила, что картина состоит из фрагментов «самых культовых и  смешных» комедий, поэтому у нее от «СамоИронии судьбы» огромные ожидания.

«В Новый год хочу получать большое количество положительных эмоций. Думаю, это единственная анонсированная работа, которая их точно мне обеспечит».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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