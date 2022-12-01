Несмотря на слухи о разводе, Лопырева с мужем появились на премьере спектакля в Москве

Несколько лет назад модель Виктория Лопырева вместе со своим мужем Игорем Булатовым переехала в Дубай. С тех пор телеведущая предпочитала путешествовать по жарким странам. Однако на днях стало известно, что знаменитая болондинка прилетела в Россию.

Первым делом после прилета в Москву белокурая звезда отправилась в театр Crave. Виктория захотела лично оценить новое шоу — Crave Airlines.

Стоит отметить, что в прошлом Лопырева чаще всего на светских мероприятиях появлялась в одиночку. На этот раз ее сопровождал возлюбленный. Супруги не стали кокетничать друг с другом на людях и вели себя весьма сдержанно. При этом весь вечер пара держалась за руки и обменивалась улыбками.

Примечательно, но в Сети в последне время ходят слухи о расставании семейства. Теперь поклонники «Мисс Росии-2003» могут выдохнуть, так как в браке их любимицы все в порядке.