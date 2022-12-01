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Певица Глюкоза сообщила о кризисе в отношениях со своим мужем

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Певица Глюкоза сообщила о кризисе в отношениях со своим мужем
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Фото из открытых источников

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала о кризисе отношений  со своим мужем – бизнесменом Александром Чистяковым. Артистка объяснила в интервью, почему у них с супругом проблемы в браке.

Как призналась исполнительница, в определенный момент они разошлись «в жизненном расписании».

«У Саши были изменения в карьере, какие-то внутренние изменения также. 40 лет –это страшный возраст. У меня наоборот, только родила. Я подумала, что наконец-то могу выдохнуть и почувствовать себя женщиной. И тогда случился рассинхрон, что я могу везде пойти, а он хотел дома посидеть», — говорит знаменитость.

Глюкоза отметила, что сейчас не испытывает трудностей в личных отношениях. В настоящее время Наталья и Александр оба стали домоседами.

«Сейчас могу сказать, что нам хочется посидеть дома».

Напомним, с 2006 года Наталья замужем за бизнесменом. У пары родились две дочери - Лидия и Вера. Им исполнилось 15 и 11 лет соответственно.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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