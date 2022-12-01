Певица Ольга Бузова появилась на мюзикле в кружевном мини-платье и вызвала споры в Сети

Как бы экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» ни старалась выглядеть модно, ей это не всегда удается. Каждый из образов поющей телеведущей получает осуждение в соцсетях. Самой артистке кажется, что она задает тренды, однако получается все с точностью до наоборот.

На днях Ольга вышла в свет в весьма откровенном наряде и в очередной раз вызвала споры в Сети. Знаменитость появилась на закрытой премьере нового мюзикла в московском театре Crave. Для мероприятия Бузова выбрала кружевное мини-платье из полупрозрачной ткани. Образ звезда дополняла перчатками выше локтя, черными лакированными туфлями с острым носом, чокером с массивным украшением и серьгами.

Некоторые поклонники возмутились внешним видом певицы, о чем принялись активно писать в комментариях. В то же время были фанаты, которые поддержали исполнительницу, отметив, что этот образ ей очень идет.