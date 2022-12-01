Похудевшая во время ледового шоу Лиза Арзамасова вышла в свет в одиночестве

Утром в четверг, 1 декабря, военные ЦВО и сотрудники ГИБДД перекрыли часть проспекта Ленина в городе Екатеринбурге. Патрульные проинформировали, что
Украина опасается нового массированного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры. Украинские СМИ начали активно распространять
В Москве общественный транспорт подготовили к зиме. Так, в вестибюли станций метро вернули вторые двери, а в дверных тамбурах теперь включают
Юмористка Елена Воробей опровергла сообщения средств массовой информации о своей эмиграции в Израиль. Подобные предположения звезда, которая
Певец и композитор Юрий Лоза дал очередное интервью. В нем артист рассказал в том числе о том, как выиграл суд с Первым каналом. Напомним, что
Ольга Бузова заявила, что некоторые зрители напрасно критикуют ремейк известной новогодней кинокомедии "Ирония судьбы, или С легким паром!", который
Руководитель правительства Мишустин сообщил, что в 2022 году рост доходов в государственном бюджете составил 10 %. Он подчеркнул, что это увеличение
Журнал The Economist предрекает увеличение роста смертности в Европе "из-за войны в Украине" с 200 до 220 человек на один миллион в неделю. Это в
В Совете Федерации сегодня обсуждался вопрос о принятии заявления об отставке с должности руководителя Счетной палаты Кудрина. Накануне он сообщил,
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга не давал и не согласовывал задания на разработку проектов благоустройства в части
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