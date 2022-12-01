Похудевшая во время ледового шоу Лиза Арзамасова вышла в свет в одиночестве

Лиза Арзамасова, похудевшая во время популярного ледового шоу, вышла в свет, но в одиночестве. Актриса появилась на вручении светской премии и выглядела сногсшибательно.

Супруга Авербухина дивила фанатов своим утончённым образом и стройной фигурой. Она облачилась в красивое длинное платье и сделала отменную прическу.

Больше года назад артистка родила замечательного сына Льва. Хотя о ребёнке звезда предпочитает не рассказывать, она приоткрыла завесу тайны. Лиза рассказала, кто помогает справляться с ребёнком.

Мне помогает мама, спасибо ей большое! У нас также есть замечательная няня. Уверена, что главный критерий в воспитании ребёнка – любовь. Хотелось пустить в нашу жизнь человека без эгоизма, который бы любил Льва Ильича и это, к счастью, случилось".