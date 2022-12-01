Поэт Юрий Энтин раскритиковал исполнение Земфирой его детского хита «Расскажи, Снегурочка»

Поэт Юрий Энтин рассказал о том, как он относится к исполнению певицей Земфирой своей композиции о Снегурочке. Композитор считает, что вокалистка, сбежавшая из России, исполняет ее «ужасно и не в своем духе».

Как отметил Энтин, с ноября ему регулярно звонят журналисты с просьбой рассказать, как именно он сочинил хит «Расскажи, Снегурочка, где была», а также песню «Кабы не было зимы» и трек из мультфильма «Дед Мороз и лето».

Поэт заявил, что он любит творчество Земфиры, однако его удивляет то, что она исполняет детскую песню «Расскажи, Снегурочка» очень часто.

«Она пела ее, по моему, ужасно и не в своем духе. Вот почему-то она так сильно любит песенку», —заявил он.

Добавим, что вышеуказанная песня была написана для мультипликационного фильма «Ну, погоди!» в далеком 1974 году.