Режиссер театра и кино Константин Богомолов публично объявил об отъезде из РФ

Муж известной журналистки и телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов сделал громкое заявление в своем блоге. Режиссер театра и кино публично заявил о своем отъезде из РФ.

Мужчина дал четко понять, что хочет раз и навсегда закрыть тему отъезда из России. Богомолов признался, что он устал от обилия вопросов по этому поводу. Режиссер также заявил, что у него пока нет поводов менять свое место жительства. Константина все здесь устраивает.

«Я устал? Да, устал не от работы. Устал от вопросов — уедете ли из России? Нет. У меня причин уезжать из РФ нет. Это ведь моя страна, которую я люблю. Лучшая на Земле страна», — написал супруг Собчак, которая недавно бежала из страны по паспорту Израиля, в соцсетях.

Напомним, что Константин Богомолов является худруком Театра на Малой Бронной. При этом режиссера и его жену довольно часто подозревают в желании эмигрировать из России.