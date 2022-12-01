Родион Газманов объяснил ежегодное однообразие «Голубых огоньков» верностью русским традициям

Родион Газманов рассказал о сложных съемках новогодних телевизионных проектов. В том числе певец проинформировал, почему ежегодные новогодние «Голубые огоньки» не сильно отличаются друг от друга.

По словам музыканта, дело в традициях. Изменять им очень рискованно. На подобных программах играют композиции, которые давно полюбились зрителям и стали родными для граждан всей старны. Если «Голубой огонек» сделать совершенно новым, то это понравится не всем. Люди хотят видеть эту программу в традиционном виде, поскольку только так она сможет подарить новогоднее настроение.

«Голубые огоньки — традиция с советских времен. Все, кто говорят: „давайте оживим огоньки, свежую кровь туда надо“… Я всегда говорил: „да сколько можно петь эти старые песни, столько есть всего нового“. Понимаете, традиции в том, что исполняются там всем полюбившиеся композиции артистами, которые давно на сцене. Уверен, что продюсеры тоже боятся потерять рейтинги, если кардинально поменяют передачу».

По мнению сына Олега Газманова, больше всего во время съемок страдают не звезды, а массовка. Люди вынуждены долго находиться на площадке и постоянно изображать праздничное настроение.