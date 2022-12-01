Российская певица Катя Лель составила завещание и рассказала об эмиграции из РФ

После «перегруппировки» российских войск на харьковском и лиманском направлениях фронта, а также отхода армии из Херсона и правого берега Днепра,
Украина опасается нового массированного ракетного удара ВС РФ по объектам критической инфраструктуры. Украинские СМИ начали активно распространять
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство Северной столицы настаивали на кратном увеличении резервного фонда города, который в
Филипп Киркоров вновь попал в эпицентр скандала. Артист првилюдно нелестно высказался в адрес актрисы Марии Шукшиной. Артистка ранее раскритиковала
Павел Прилучный вместе с женой недавно отправился на отдых в ОАЭ. Актер балует подписчиков соцсетей снимками с любимой. При этом на всех недавних
Юмористка Елена Воробей опровергла сообщения средств массовой информации о своей эмиграции в Израиль. Подобные предположения звезда, которая
В Москве общественный транспорт подготовили к зиме. Так, в вестибюли станций метро вернули вторые двери, а в дверных тамбурах теперь включают
Власти Санкт-Петербурга планируют изменить закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), в результате чего соответствующего статуса рискует
Руководитель правительства Мишустин сообщил, что в 2022 году рост доходов в государственном бюджете составил 10 %. Он подчеркнул, что это увеличение
Журнал The Economist предрекает увеличение роста смертности в Европе "из-за войны в Украине" с 200 до 220 человек на один миллион в неделю. Это в
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