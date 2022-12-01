Российская певица Катя Лель составила завещание и рассказала об эмиграции из РФ

Певица Катя Лель в настоящее время находится в эпицентре внимания. В кулуарах и средствах массовой информации обсуждают небольшой скандал в эфире шоу «Суперстар» на канале НТВ. В проекте артистка принимает участие.

Нужно сказать, что недоразумения для певицы - это большая редкость. Чаще всего исполнительница находится в прекрасном настроении. Недавно звезда пообщалась с журналистами, признавшись, что уже составила завещание.

Хочу, чтобы ребенок жил в защищенном мире. Жизнь –непредсказуемая. У меня перелеты, переезды, поезда, машины, самолеты. Может что угодно произойти. Тем более я существо разумное, которое думает, чтобы дети жили в полноценном мире, чтобы они знали, что мама с папой что-то им оставят.

Также Катя ответила на вопрос репортеров по поводу эмиграции из России.

Я очень люблю свою страну. К счастью, я патриот, поэтому не собираюсь уезжать никуда. Не дождетесь!



