Российский телесериал «Монастырь» с Ивлеевой бьет рекорды на «Кинопоиске» и возмущает РПЦ

Министерство культы РФ отказало российскому телесериалу «Монастырь» в прокатном удостоверении. Но все желающие могут посмотреть эту картину на «Кинопоиске». Более того, работа режиссера Александра Молочникова, заработав славу скандального проекта, бьет рекорды на крупнейшем интернет-сервисе.

Напомним, что Молочников публично осудил СВО и поспешно уехал из РФ в США еще задолго до премьеры. После выхода первой серии сериала общественность раскритиковала «Монастырь». Также сценарий ленты возмутил представителей РПЦ.

Несмотря на интерес, проявленный к фильму, мало кто из граждан и критиков положительно отозвался о ленте. Лишь немногие эксперты отметили, что снят фильм хорошо, напористо, пропитан не только развратом, а и развлекательной фальшью.

Сама Настя Ивлеева тоже подверглась нападкам. Обнаженные фото блондинки и ее не очень хорошую актерскую игру сегодня не обсуждает только ленивый.