Starhit.ru: Соловьёв похвалил Бузову за патриотизм и унизил Собчак за его отсутствие

Владимир Соловьев разнес ведущую в пух и прах Ксению Собчак, зато похвалил Ольгу Бузову. Журналист в восторге от поющей телеведущей, которая оказывает помощь бойцам.

«Интересно, Бузова окончательно убрала как стоящую Собчак. Нет теперь никакой Собчак. Есть только трусливое и цокающее создание, оно предало всех, сбежало. Потом думает, что договорилась. Вернулась, выпустила заявление, лишь бы в тюрьму не сесть, за подлое проявление меркантильной душонки. А есть Бузова, которая не боится ничего. Поехала в Донецк, раздавала там гумпомощь, которую сама купила», — высказался Соловьев на телеканале «Россия 1».





Владимир Рудольфович посоветовал всем публичным персонам брать пример именно с Бузовой, которая не просто подбадривает, но и всячески помогает материально.

«Ольга —она живая! На все происходящее остроумно отреагировала. Честно говоря, это прям прикольно, смешно. Взяла и всех умыла» — заключил телеведущий.