Стала известна дата похорон российского актера и режиссера Тимофея Спивака

Стала известна дата похорон российского Тимофея Спивака. Актера и режиссера похоронят завтра, 2 декабря 2022 года. Отпевание состоится в 11.30 в храме Архангела Михаила в Тропареве. Похороны назначены на 12.30 на Хованском кладбище.

Тимофей Спивак – это знаменитый советский и российский актер театра, кино, дубляжа, режиссер, сценарист. Артист снялся примерно в 35 кинолентах. Одна из последних работ покойного – роль священника в популярном телесериале «Эпидемия».

Актер в свое время служил в Красноярском театре музыкальной комедии, а также работал в Майкопском драматическом театре. Он являлся худруком театра «Актеры кино и театра».

Тимофей Иванович Спивак ушел из жизни сегодня, 30 ноября. Актеру на момент смерти было 75 лет. О кончине сообщила его дочь Марьяна. Причина его смерти неизвестна.