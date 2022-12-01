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Стало известно, жизнь каких советских актёров оборвалась во время съёмок

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Стало известно, жизнь каких советских актёров оборвалась во время съёмок
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Фото из открытых источников

На съемочных площадках фильмов тщательно следят за безопасностью участников этого процесса. Но трагедии случаются всё равно. В советском  кинематографе подобные трагедии также происходили, хотя подробности о них старались не разглашать.

Совсем молодая советская актриса Инна Бурдученко, которая сыграла в драме «Иванна», должна была вынести знамя из горящего барака знамя. Но конструкции дома сильно прогорели, и путь ей преградила упавшая горящая балка. Артистка получила ожоги 78% тела, от чего скончалась 15 августа 1960 года.

Александр Чекаевский во время съемок фильма «Гамлет» случайно попал под поезд.

33-летний Евгений Урбанский в картине «Директор» погиб в одной из сцен. Открытое авто, в котором сидели водитель-каскадер и актер, должен был совершить прыжок с бархана. Во время четвертого дубля машина перевернулась, Евгений получил серьезные травмы и умер до приезда врачей.

Микаэла Дроздовская снималась в картине «Пишите письма». В номере отеля было очень холодно, поэтому актриса использовала прибор для обогрева. Номер загорелся, а женщина надышалась угарным газом и через неделю умерла в больнице.

Смерть Юрия Гусева постигла на съемках фильма «Глухомань» в 1991 году. Актер упал, получил перелом основания черепа и умер в возрасте 54 года.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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