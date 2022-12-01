«StarHit.ru»: Журналист Отар Кушанашвили похвалил стендап-комика Алексея Щербакова

Два года назад Отар Кушанашвили участвовал в шоу «Что было дальше?». Журналист проверил юмор комиков на собственной шкуре. В новом интервью Азамату Мусагалиеву шоумен рассказал, что он думает о ребятах, пишет «StarHit.ru».

52-летний Кушанашвили нелестно высказался в адрес данного юмористического проекта. По словам журналиста, его участники разочаровали. Единственный стендап-комик, который привлек внимание Отара — это Алексей Щербаков. Артист пользовался любовью публики больше всех.

«Скажу такую чудовищную вещь. Нельзя говорить вслух, но хочу выказать свою симпатию. Самый обаятельный с точки зрения изобретшего юмора - Леша Щербаков. Самый обаятельный, самая гнусная тварь и матершинник. Небеса и родители его одарили лицом, полным обаяния. Он в любой ситуации выживет. Остальные туда-сюда», — заявил журналист.