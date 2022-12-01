Видеохостинг YouTube перечислил 10 самых популярных видео 2022 года

Видеохостинг YouTube подвёл итоги года и представил список самых популярных видеороликов 2022 года.

Первое место заняло видео о 23-летнем Minecraft-блогере Technoblade - более 87 млн просмотров.





Второе место у легендарного видео с церемонии вручения «Оскара», где Уилл Смит «врезал» Крису Року - 103 млн просмотров.

На третьем месте ролик со знаменитым Minecraft-блогером, который впервые показал своё лицо - 47 млн просмотров.

На четвёртой строчке — яркий перформанс от рэперов на перерыве 56-го матча Суперкубка - 143 млн просмотров.

Пятая строчка у видеоблогера MrBeast - 127 млн просмотров.

На шестом — видеоролик, в котором блогер разыграл телефонных мошенников, выпустив в офисе тараканов - 55 млн просмотров.

Седьмое место у видео, в котором создатель YouTube-канала совершил каминг-аут -1 7 млн просмотров.

На восьмой строчке короткометражный хоррор The Backrooms - 42 млн просмотров.

Девятое место у видео, где авторы YouTube-канала The Try Guys объясняют причину расставания с одним участником коллектива - 11 млн просмотров.

Закрыло топ интервью со звездой телесериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун - 23 мдн просмотров.

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