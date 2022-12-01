Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева рассталась с известным футболистом РФ Федором Смоловым

За романом футболиста РФ Федора Смолова и внучки Бориса Ельцина Марией Юмашевой наблюдали тысячи российских поклонников. Даже поговаривали, что влюбленные готовы вступить в брак. Но отношения пары продлились всего три года и закончились.

Неизвестно, что именно стало причиной расставания. Ни Мария, ни Федор не любят говорить о личном. Юмашева уже удалила совместные снимки с бывшим и, по всей видимости, нашла себе нового парня. Хотя еще недавно Смолов утверждал, что у них все хорошо.

Футболист познакомился с наследницей экс-президента, когда ей было 17 лет, а ему 29. Пару замечали вместе на светских тусовках. В 2020 году молодые люди перестали скрывать, что встречаются.

Все это время ходили слухи, что влюбленные планируют сыграть свадьбу на острове Сент-Барт, когда невесте будет 18. Но ни представители форварда, ни родные девушки не подтверждали это. После и вовсе последовали слухи о разрыве звездной пары.