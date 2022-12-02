В Перу конгресс запускает импичмент президенту

В Перу разворачивается политический кризис, связанный с противостоянием между исполнительной и законодательной властью. Однопалатный конгресс государства принял решение о запуске процедуры импичмента занимающего должность президента Кастильо. Накануне состоялось собрание пленума перуанского законодательного органа, на котором за инициирование импичмента было подано 73 голоса.

Эксперты отмечают, что президент Перу проводит левый политический курс. Уже в течение определенного времени он находится в противостоянии с конгрессом. С этим политическим кризисом аналитики связывают принятое неделю назад Кастильо решение отправить в отставку руководителя правительства Торреса и начать проводить новые назначения на должности министров.