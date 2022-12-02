Anna Asti появится в новогодней комедии «СамоИрония судьбы» в образе жены Шурика

В новогоднюю ночь на телеканале ТНТ выйдет комедийный фильм «СамоИрония судьбы», который является пародией на советские киноленты. Зрители смогут увидеть своих любимых персонажей. В картине сыграют многие российские знаменитости.

Недавно стало известно о том, что также в проекте приняла участие артистка Анна Asti. Певица исполнит в фильме песню "Звенит январская вьюга", которую в легендарном кинопроекте "Иван Васильевич меняет профессию" спела жена Шурика.

32-летняя звезда облачилась в аналогичный наряд, который был у героини Натальи Селезневой. 32-летняя Анна Дзюба (настоящее имя Asti) примерила тельняшку и оранжевое платье.

Отметим, что «СамоИрония судьбы» выйдет накануне Нового года. Некоторые артисты считают, что она станет единственным светлым пятном новогоднего эфира, хотя большинство звезд отнеслись негативно к новой пародии.